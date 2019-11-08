Ночью в Ломоносовском районе полыхала дача

Пожар начался в ночь на пятницу, 8 ноября, в одной из деревень Ломоносовского района Ленобласти. Там загорелся дачный дом, сообщают в пресс-службе главка МВД России по региону.

Жители деревни Малое Забородье сообщили о пожаре в дачном доме в два часа ночи. На место происшествия выехали восемь человек личного состава, также к борьбе с пожаром привлекли две спецмашины. Площадь возгорания составила 60 квадратов».

Справиться с огнем сотрудникам экстренной службы удалось почти за час — в 2:57 они сообщили о полной ликвидации огня. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели за полчаса потушили гараж на Лоцманской.