Ночью в Ломоносовском районе полыхала дача

Пожар начался в ночь на пятницу, 8 ноября, в одной из деревень Ломоносовского района Ленобласти. Там загорелся дачный дом, сообщают в пресс-службе главка МВД России по региону.
Жители деревни Малое Забородье сообщили о пожаре в дачном доме в два часа ночи. На место происшествия выехали восемь человек личного состава, также к борьбе с пожаром привлекли две спецмашины. Площадь возгорания составила 60 квадратов».
Справиться с огнем сотрудникам экстренной службы удалось почти за час — в 2:57 они сообщили о полной ликвидации огня. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели за полчаса потушили гараж на Лоцманской.