Каршеринг подрезал легковушку, направив ее в столб на Московском

На Московском проспекте в Северной столице произошло ДТП с участием каршеринга. Со слов очевидцев, водитель арендованного авто подрезал второго участника, который после влетел в столб.

Авария случилась сегодня утром, 8 ноября. Свидетели рассказали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», что водитель каршеринга выжил.

К записи также прикреплены фотографии с места происшествия. В комментариях в соцсети «ВКонтакте» пользователи рассказали, что проезжающие автомобили останавливаются, чтобы оказать помощь участникам.

Сведения о состоянии водителей и причины столкновения не приводятся.

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