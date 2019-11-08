В Петербурге открыли клуб инвесторов Крыма

Генеральный директор Корпорации Развития Республики Крым Наиль Габбасов в интервью Gazeta.spb.ru рассказал о создании в Петербурге филиала клуба инвесторов Крыма.

Как изменился Крым за последние пять лет, в частности, его инвестиционная привлекательность?

Российский Крым из года в год демонстрирует высокие темпы роста. Так прошедшие 5 лет объем инвестиций в экономику вырос в 2,4 раза, и только в 2018 году составил 296 млрд руб. (в 1,3 раза больше, чем в 2017 году). В долларовом эквиваленте это свыше 4,7 млрд долларов. Доля внебюджетных средств, при этом – свыше половины.

Конечно, роль государственной поддержки в достижении таких показателей является одной из ключевых. Как следствие, в Республике Крым реализуется только около 1 550 частных проектов в рамках СЭЗ и постановления Совета министров «О порядке обращения инвесторов…». Согласно статистике, сегодня наиболее востребованными отраслями экономики для привлечения инвестиций является сельское хозяйство, строительство, курорты и туризм, а также промышленность. В этих сферах реализуется наибольшее количество инвестиционных проектов. По объему инвестиций лидируют такие отрасли как строительство, топливо и энергетика, сельское хозяйство. Корпорация развития, как спецорганизация по работе с инвесторами, сопровождает 182 инвестпроекта на общую сумму инвестиций более 127 млрд рублей. В ходе их реализации создается свыше 11 тысяч рабочих мест.

Каким образом реализуется инвестиционная политика Республики Крым?

Успешная инвестиционная политика всегда в себе сочетает несколько направлений, которые работая в комплексе, дают ощутимый результат. Это правовое поле. В Крыму оно находится в процессе трансформации. В мае этого года был принят закон об инвестполитике, который дает гарантии и понятные правила игры для бизнеса. Закон же определил функции спецорганизации по работе с инвесторами. Этим статусом обладает наша организация. И это вторая составляющая – наличие единого окна для инвесторов. Третья составляющая – государственная поддержка.

В Республике Крым в этой части действуют беспрецедентные меры. Это и свободная экономическая зона, которая работает на всей территории полуострова, и возможность получить земельный участок под реализацию инвестпроекта без торгов, административный ресурс в лице куратора финансово-экономического блока, вице-премьера Ирины Кивико, руководства министерств и ведомств, и самого Главы Республики Крым Сергея Аксёнова.

Как именно приходят новые инвесторы, и какие каналы привлечения вы задействуете?

Мы постоянно представляем республику на форумах, бизнес-мероприятиях, презентуем инвестпотенциал делегациям из других регионов и стран, консультируем, работаем через средства массовой информации и другие интернет-ресурсы. Однако, мы понимаем, что постоянно идет трансформация, появляются новые пути и подходы. Именно поиск новых каналов для привлечения инвесторов и привел нас к идее создать Клуб инвесторов Республики Крым. Для меня это не первый опыт. Такой проект несколько лет назад удалось запустить в Республике Башкортостан.

В Крыму мы проработали несколько иную модель. К примеру, было решено проводить заседания – своего рода презентации – Клуба в разных крупных городах России, и за рубежом. Первый опыт – Санкт-Петербург. Событие стало возможным благодаря нашим партнерам – финансово-инвестиционной корпорации «Крым наш дом». В рамках первого заседания, организованного в особняке Путилова 1 ноября, мы подписали соглашение о создании Клуба. Считаю это событие точкой отсчета, с которой начинается новая страница для нашей организации, для Крыма в целом. С 1 ноября в северной столице работает филиал Клуба инвесторов Республики Крым, который будет способствовать привлечению инвестиций в республику.