В Красносельском районе похитили две дорогостоящие иномарки

В Красносельском районе Петербурга неизвестный похитил две дорогостоящие иномарки. Владелец лишился Range Rover Sport за 1,5 млн рублей и Nissan X-Trail за 1,09 млн рублей.

Мужчина рассказал полицейским, что одна из иномарок была припаркована у дома №17/1 на Петергофском шоссе, ее угнали в период с 20:00 31 октября до 9:00 7 ноября. Вторую он оставил у дома №22 на проспекте Кузнецова в 17:30 6 ноября, на следующий день в 11:00 машины на месте не было.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела. Как стало известно gazeta.spb.ru, сотрудники полиции изучат записи с камер видеонаблюдения, установленных на Петергофском.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании мужчины в Тосненском районе. Он подозревается в нанесении мужчине телесных повреждений.