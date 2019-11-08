В Ленобласти задержали грабителей, обокравших три отделения «Почты России» почти на миллион рублей

Полиция Ленинградской области поймала преступников которые за октябрь вынесли из трех отделений «Почты России» почти миллион рублей.
На почтовые отделения Куйвози, Лесколово и Толково 17 октября 2019 года было совершено разбойное нападение, в результате которого «Почта России» понесла урон в размере 877 тысяч рублей. Сегодня, 8 ноября, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленников, ими оказались двое волховцев.
При обыске в квартирах подозреваемых нашли маски, патроны, перчатки, лотерейные билеты и многое другое, что так или иначе фигурировало в ограблении. На данный момент полицейские устанавливают причастность злоумышленников к другим противозаконным эпизодам.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Лужском районе Ленобласти нашли серийного вора, обокравшего несколько частных домов.