В Ленобласти задержали грабителей, обокравших три отделения «Почты России» почти на миллион рублей

В Ленобласти задержали грабителей, обокравших три отделения &#171;Почты России&#187; почти на миллион рублей
Судьба пропавших денежных средств неизвестна. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Полиция Ленинградской области поймала преступников которые за октябрь вынесли из трех отделений «Почты России» почти миллион рублей.

На почтовые отделения Куйвози, Лесколово и Толково 17 октября 2019 года было совершено разбойное нападение, в результате которого «Почта России» понесла урон в размере 877 тысяч рублей. Сегодня, 8 ноября, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленников, ими оказались двое волховцев.

При обыске в квартирах подозреваемых нашли маски, патроны, перчатки, лотерейные билеты и многое другое, что так или иначе фигурировало в ограблении. На данный момент полицейские устанавливают причастность злоумышленников к другим противозаконным эпизодам.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Лужском районе Ленобласти нашли серийного вора, обокравшего несколько частных домов.

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