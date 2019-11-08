В Орехово спасатели около часа боролись с пожаром в квартире

В Орехово спасатели около часа боролись с пожаром в квартире
Пожарные боролись с огнем около часа. Фото: pixabay

В Приозерском районе Ленобласти пожарные тушили квартиру. ЧП произошло сегодня утром, 8 октября, в одном из домов Орехово.

Соответствующий сигнал поступил на пульт дежурного управления в 7:28. К месту происшествия незамедлительно были направлены восемь человек на двух спецмашинах. Пожарные боролись с огнем около часа.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу и области, обстановку в помещении на площади 2 квадратных метров удалось потушить к 8:20.

Причины пожара и информация о возможных пострадавших устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании грабителей, обчистивших несколько отделений «Почты России».

ГУ МЧС России по Ленобласти квартира пожар
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