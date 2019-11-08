В Орехово спасатели около часа боролись с пожаром в квартире

В Приозерском районе Ленобласти пожарные тушили квартиру. ЧП произошло сегодня утром, 8 октября, в одном из домов Орехово.
Соответствующий сигнал поступил на пульт дежурного управления в 7:28. К месту происшествия незамедлительно были направлены восемь человек на двух спецмашинах. Пожарные боролись с огнем около часа.
Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу и области, обстановку в помещении на площади 2 квадратных метров удалось потушить к 8:20.
Причины пожара и информация о возможных пострадавших устанавливаются.
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