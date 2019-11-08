Трассу «Кола» перекроют на два часа из-за разводки моста через «Свирь»

Мост через реку Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Мост через реку Свирь. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют субботним утром, 9 ноября. Все дело в разводке моста через реку Свирь, который находится возле города Лодейное поле в Ленобласти, на 236 км автодороги.

Как сообщают в ФКУ Упрдор «Северо-Запад»,трасса будет полностью закрыта для автомобильного движения с 8:50 до 10:50 утра. В это время под разведенным мостом пройдет состава судов «Белуга Роттердам», «Ю.Масляков» и «Як».

Ведомство просит обращать внимание на данные ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что съемки фильма «Вертинский» ограничат движение на улицах Петербурга. Ограничения будут действовать частично, с приостановками не более чем на пятнадцать минут в течение часа, сообщают в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

кола ленобласть ограничение движения свирь
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцев насторожило оранжевое пятно в небе
В Петербурге задержали иностранца, находящегося в международном розыске
За десять месяцев из Петербурга выдворили 1700 мигрантов-нелегалов
В Ленобласти примут решение, какие города получат почетные звания
В Петербурге 60-летие отмечают Дворец бракосочетания №1
Задержанных коммунистов в Петербурге отпустили после звонка Зюганову
Роскачество опубликовало обновленный рейтинг смартфонов
Трассу «Кола» перекроют на два часа из-за разводки моста через ...