Больше всего российских врачей сократили в скорой помощи

Больше всего российских врачей сократили в скорой помощи
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

За год больше всего врачей сократилось именно на скорых, а с 2011 года из число уменьшилось на треть. В Минздраве это объяснили сокращением числа вызовов.

По недавним данным Минздрава, в прошлом году в ряде российских регионов уменьшилось число врачей, при этом в целом по стране но выросло на 0,07%, сообщает РБК.

За прошлый год в России стало меньше на 534 врача скорой медицинской помощи. Одновременно с этим в стране выросло число фельдшеров скорой помощи на 370 человек. Наиболее часто медиков скорой помощи сокращали в Тульской области и Чечне.

С 2011 года, за восемь лет, число врачей скорой сократилось на 5 тысяч человек — с 16 тысяч до 11 тысяч приблизительно.

В Минздраве это объяснили перераспределением и общим сокращением числа вызовов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав объяснил «технической ошибкой» данные о сокращении врачей.

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