В Приморском районе женщина пыталась украсть продукты из супермаркета

В Приморском районе женщина пыталась украсть продукты из супермаркета
Воров задержали возле места преступления. Фото: Google View

Петербурженка попыталась пронести через кассу супермаркета в Приморском районе Петербурга товар стоимостью 3 тысячи рублей.

Инцидент случился в среду, 6 ноября, в одном из гипермаркетов на Планерной улице. Женщина пронесла выбранные продукты через кассу, не оплатив. Однако нарушение заметили сотрудники магазина и сообщили об этом наряду Росгвардии.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно отреагировали и задержали злоумышленницу — она не успела скрыться. У женщины изъяли похищенное, после чего нарушительницу отправили в отделение полиции для дальнейшего уточнения обстоятельств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании серийных грабителей, жертвами которых стали три отделения «Почты России». Суммарно воры вынесли из касс немногим меньше миллиона рублей — 877 тысяч.

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