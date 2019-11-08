В Приморском районе женщина пыталась украсть продукты из супермаркета

Петербурженка попыталась пронести через кассу супермаркета в Приморском районе Петербурга товар стоимостью 3 тысячи рублей.

Инцидент случился в среду, 6 ноября, в одном из гипермаркетов на Планерной улице. Женщина пронесла выбранные продукты через кассу, не оплатив. Однако нарушение заметили сотрудники магазина и сообщили об этом наряду Росгвардии.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно отреагировали и задержали злоумышленницу — она не успела скрыться. У женщины изъяли похищенное, после чего нарушительницу отправили в отделение полиции для дальнейшего уточнения обстоятельств.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о задержании серийных грабителей, жертвами которых стали три отделения «Почты России». Суммарно воры вынесли из касс немногим меньше миллиона рублей — 877 тысяч.