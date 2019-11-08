Двум компаниям грозят штрафы за самоволки в Невском районе

Двум компаниям грозят штрафы за самоволки в Невском районе
Материалы направлены в КИО для взыскания штрафов. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Невском районе Петербурга компании ООО «Ф» и ООО «С-2» без правовых оснований заняли земельные участки общей площадью 176 кв. метров. Владельцам самоволок грозят штрафы.

Нарушения выявила прокуратура в ходе совместной проверки с администрацией Невского района. Выяснилось, что ООО «Ф» и ООО «С-2» вели нелегальную торговлю.

«Организации использовали землю для размещения нестационарных торговых объектов», — уточнили в прокуратуре Петербурга.

Руководителям компаний внесены представления об устранении решения. Возбуждены дела об административном правонарушении. Материалы проверки направлены в Комитет имущественных отношений для взыскания штрафов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга снесли торговый комплекс «Пилот». Здание незаконно занимало участок площадью 500 кв. метров.

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