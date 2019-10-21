На Комендантском проспекте сносят ТК «Пилот»

В Приморском районе Петербурга сносят торговый комплекс «Пилот». Здание незаконно занимало участок площадью 500 кв. метров на Комендантском проспекте.

К освобождению участка приступили 21 октября, сообщает комитет по контролю за имуществом. В торговом комплексе размещались шиномонтажная мастерская, парикмахерская, мастерская по ремонту одежды и обуви, магазины, офис и предприятия общественного питания.

Договор аренды с ООО «Капитал» действовал до июня 2019 года. После этого участок на Комендантском использовался незаконно, без правоустанавливающих документов. Пользователь уведомление о добровольном освобождении проигнорировал.

Жалобы на ТК «Пилот» поступили от местных жителей на портале «Наш Санкт-Петербург».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в трех районах Петербурга ККИ выселил из помещений кафе и магазины.