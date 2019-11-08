Водители рассказали об «аде» на границе с Финляндией

Сегодня утром, 8 ноября, автомобили стояли в массовых пробках на границе с Финляндией. Они начали появляться в 11 утра.

К настоящему моменту застои на участке прекратились, как и жалобы автомобилистов. Согласно данным ресурса «На Границе.Ру», водители жаловались, что в очереди на пропускные пункты стояли более 200 машин. Речь шла о пунктах «Светлогорск», «Брусничное» и «Торфяновка».

Некоторые пользователи предупреждали, что от поездки в ближайшее зарубежье лучше отказаться, чтобы не тратить несколько часов в пробке.

«Люди, не езжайте сюда, это ад», — написал один из водителей.

Сейчас проезд осуществляется намного быстрее, чем утром.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о большой пробке на границе с Финляндией. Жители Петербурга возвращались домой после продолжительных выходных.