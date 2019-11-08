На Смольной набережной собрался «паровозик» из четырех машин

Четыре иномарки попали в ДТП напротив здания Арбитражного суда в Санкт-Петербурге. «Аккуратная» авария не затрудняет дорожное движение.

О дорожно-транспортном происшествии рассказали очевидцы случившегося в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сегодня, 8 ноября. В инциденте на Смольной набережной пострадали четыре транспортных средства. Машины собрались в «паровозик». Вероятно, «запустил» цепочку столкновений водитель серой иномарки, чей автомобиль пострадал больше всего.

Интернет-пользователи предполагают, что причиной стала заснеженная дорога, из-за которой автомобилист не справился с управлением. Очевидец отметил, что собравшиеся машины совершенно не мешают дорожному движению.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга сгорели две иномарки.