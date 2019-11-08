Суд вновь зарегистрировал дело «черного риелтора», экс-участкового Крохина

Петербургский суд зарегистрировал уголовное дело против бывшего участкового, который был готов пойти на убийство ради получения жилой собственности.
О том, что уголовное дело против экс-полицейского зарегистрировано в Колпинском районном суде, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга сегодня, 8 ноября. Ранее Сергея Крохина уже приговорили к пожизненному заключению.
Однако выяснились новые обстоятельства. Крохин, вместе с подельниками, пытался получить долю квартиры, выдав за владельца недвижимости свою соучастницу, но мужчина заподозрил неладное и отказался переоформлять часть имущества на жену.
Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о подробностях преступлений, совершенных Сергеем Крохиным и его сообщниками. 53-летний мужчина организовал шесть убийств, причем двоих людей лишил жизни своими руками.