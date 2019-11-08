Суд вновь зарегистрировал дело «черного риелтора», экс-участкового Крохина

Суд вновь зарегистрировал дело &#171;черного риелтора&#187;, экс-участкового Крохина
Крохин прятал тела убитых,а затем "находил" их, выжидая длительный срок, чтобы определить время смерти было более затруднительно. Фото: Объединенная пресс-служба судов.

Петербургский суд зарегистрировал уголовное дело против бывшего участкового, который был готов пойти на убийство ради получения жилой собственности.

О том, что уголовное дело против экс-полицейского зарегистрировано в Колпинском районном суде, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга сегодня, 8 ноября. Ранее Сергея Крохина уже приговорили к пожизненному заключению.

Однако выяснились новые обстоятельства. Крохин, вместе с подельниками, пытался получить долю квартиры, выдав за владельца недвижимости свою соучастницу, но мужчина заподозрил неладное и отказался переоформлять часть имущества на жену.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о подробностях преступлений, совершенных Сергеем Крохиным и его сообщниками. 53-летний мужчина организовал шесть убийств, причем двоих людей лишил жизни своими руками.

колпино мошенничество объединённая пресс-служба судов Петербурга санкт-петербург убийство черный риэлтор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Нижнем Новгороде трое таксистов до смерти избили клиента
Ученые рассказали, опасны ли аналоги дорогих лекарств
Петербуржцы смогут компенсировать покупку приставки цифрового ТВ
Водителя, прокатившего на капоте сотрудника полиции, не стали судить
Бориса Вишневского заподозрили в интересе к студенткам
«Яндекс. Такси» влетел в здание на пресечении Старо-Петергофского ...
Суд вновь зарегистрировал дело «черного риелтора», ...
Жители Колпино жалуются на запах аммиака