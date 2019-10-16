Верховный суд России оставил пожизненный приговор участковому из Колпино

Крохин прятал тела убитых,а затем "находил" их, выжидая длительный срок, чтобы определить время смерти было более затруднительно. Фото: Объединенная пресс-служба судов.

Крохин прятал тела убитых,а затем "находил" их, выжидая длительный срок, чтобы определить время смерти было более затруднительно. Фото: Объединенная пресс-служба судов.

Главный суд страны не стал изменять приговор бывшему участковому из Колпино, который возглавил преступную группировку черных риелторов.

Майор полиции в отставке Сергей Крохин и его подельник, Сергей Никитин пытались обжаловать полученные в 6 марта 2019 года приговоры. Тогда суд постановил, что Никитин проведет 13 лет в колонии строгого режима, а Крохин будет отбывать наказание пожизненно. Как сообщает Мойка78, Верховный суд России не удовлетворил апелляции заключенных.

53-летний экс-полицейский Крохин обвиняется в организации шести убийств, двоих жертв он лишил жизни собственноручно. Кроме того, майор на пенсии вместе со своими подельниками проворачивали мошеннические схемы с квартирами погибших.

Некоторые из убийств под хладнокровным руководством Крохина имитировали как естественную смерть. Двое других его сообщников,Забар Зубов и Виктор Зорин, получили 8 и 9,5 лет колонии строгого режима.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пенсионерка убила своего зятя, ударив ножом в грудь.