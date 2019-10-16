Верховный суд России оставил пожизненный приговор участковому из Колпино

Верховный суд России оставил пожизненный приговор участковому из Колпино
Крохин прятал тела убитых,а затем "находил" их, выжидая длительный срок, чтобы определить время смерти было более затруднительно. Фото: Объединенная пресс-служба судов.

Главный суд страны не стал изменять приговор бывшему участковому из Колпино, который возглавил преступную группировку черных риелторов.

Майор полиции в отставке Сергей Крохин и его подельник, Сергей Никитин пытались обжаловать полученные в 6 марта 2019 года приговоры. Тогда суд постановил, что Никитин проведет 13 лет в колонии строгого режима, а Крохин будет отбывать наказание пожизненно. Как сообщает Мойка78, Верховный суд России не удовлетворил апелляции заключенных.

53-летний экс-полицейский Крохин обвиняется в организации шести убийств, двоих жертв он лишил жизни собственноручно. Кроме того, майор на пенсии вместе со своими подельниками проворачивали мошеннические схемы с квартирами погибших.

Некоторые из убийств под хладнокровным руководством Крохина имитировали как естественную смерть. Двое других его сообщников,Забар Зубов и Виктор Зорин, получили 8 и 9,5 лет колонии строгого режима.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пенсионерка убила своего зятя, ударив ножом в грудь.

верховный суд колпино криминал новости убийства черные риелторы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв стал отцом
Верховный суд России оставил пожизненный приговор участковому из Колпино
«Ласточки» по маршруту Санкт-Петербург — Кузнечное запустят ...
Сеть кофеен сварилась
Промышленная компания Петербурга вышла на турецкий рынок
Движение на Народного ополчения и шоссе Революции ограничат до ноября
На съезде КАД на Московское шоссе опрокинулась фура
В Ленэнерго объяснили, почему на Петроградке «моргает» свет