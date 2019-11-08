В Петербурге взносы на капремонт вырастут в два раза

Плата за капремонт вырастет с 4-5 руб. за квадратный метр до 8-9 руб.. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Плата за капремонт вырастет с 4-5 руб. за квадратный метр до 8-9 руб.. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Жилищный комитет Петербурга опубликовал проект постановления о минимальном взносе на капитальный ремонт в 2020 году.

Соответствующий документ появился на сайте Смольного 8 ноября.

Согласно документу, плата за капремонт вырастет с 4-5 руб. за квадратный метр до 8-9 руб..

Жильцам дореволюционных домов придется платить 8,5 руб. за метр, если в доме нет лифта и 9 руб. — если он есть. Столько же нужно будет платить в зданиях построенных после 1980 год с наружными многослойными и оштукатуренными конструкциями.

Жители кирпичных домов, построенных в 1970-1980 годов будут платить по 8-8,5 рублей, тем, кто живет в «сталинках» — 8,34-8,84 рубля, панельных домах — 8,2-8,7 рублей, а хрущевках — 8,12-8,8 рублей, в зависимости от материала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что программа капремонта в Петербурге выполнена на 89%, чердаки почти подготовлены к зиме. Сумма всех работ составляет порядка 9 миллиардов рублей. Как сообщи в Фонде капремонта, лучше всего работы проводятся с системами теплоснабжения, сложнее – с устранением аварийности стройконструкций. Лидерами среди районов по числу аварийных конструкций являются Центральный, Петроградский, а также Василеостровский районы. Работы по устранению аварийности выполнены на 52%.