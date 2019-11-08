Вячеслав Макаров заявил, что на выборах в Петербурге серьезных нарушений не было

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что серьезных нарушений на выборах губернатора Санкт-Петербурга и муниципальных депутатов не было. Об этом он заявил, выступая на 34-й конференции партии «Единая Россия».

В частности, он отметил, что несмотря на всеразличные заявления с «разных этажей» серьёзных нарушений выявлено не было, сообщает «Мойка 78».

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что 77% всех поступивших после российских выборов исков касаются именно муниципальных выборов в Петербурге. Президент России Владимир Путин, после обращения главы ЦИК, поручил Генпрокуратуре РФ проверить жалобы на нарушение избирательного законодательства на муниципальных выборах в Петербурге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на спикера ЗакСа Петербурга подали заявление в Следственный комитет за «вмешательство в выборы».