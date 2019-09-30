На спикера ЗакСа Петербурга подали заявление в Следственный комитет за «вмешательство в выборы»

Муниципальный депутат МО Малая Охта Василий Кунин подал заявление в Следственный комитет РФ на спикера петербургского ЗакСа Вячеслава Макарова по поводу вмешательства в выборы.

Заявление опубликовано на странице депутата в соцсети «Вконтакте».

«Несколько дней назад председатель ЦИК Памфилова прямо заявила, что господин Макаров использовал служебное положение для давления на ИКМО. И Макаров отпираться не стал»,- отметил депутат.

Кроме того, депутат опубликовал реакцию самого спикера.

«Конечно, согласен в том, что я вмешивался в эти выборы. Я не просто вмешивался, я все-таки руководитель регионального отделения партии «Единая Россия». Я представляю «Единую Россию». И цель любой партии — завоевание власти, удержание власти и использование власти», — приводит политик слова Макарова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что оценка за муниципальные выборы была выставлена 25 сентября, на заседании комиссии ЦИК РФ. Элла Памфилова обвинила главу городской избирательной комиссии Виктора Миненкова в безнаказанности членов комиссии, что привело к злоупотреблениям обязанностями и проблемным выборам. В частности, за вмешательство досталось лидеру регионального отделения «Единой России», председателю Законодательного Собрания Петербурга Вячеславу Макарову и депутатам Евгению Марченко и Михаилу Романову.