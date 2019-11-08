Пентагон: прибыль от сирийской нефти идет не США, а курдам

В Пентагоне заявили, что прибыль не идёт США, она достаётся СДС. Фото: Pixabay

В Пентагоне заявили, что прибыль не идёт США, она достаётся СДС. Фото: Pixabay

В Пентагоне заявил, что прибыль от сирийской нефти, места добычи которой контролируют военные США, достаётся арабо-курдским Сирийским демократическим силам.

«Прибыль не идёт США, она достаётся СДС», —заявил представитель американского Минобороны Рэт Хоффман, сообщает РИА «Новости».

Главы Пентагона Марк Эспер в свою очередь заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения и будут пресекать попытки других сторон установить над ними контроль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Сирийские демократические силы» начали отвод военизированных формирований курдов от сирийско-турецкой границы, признав соглашение, достигнутое в Сочи президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Решение было принято после консультаций с Россией, сообщает агентство Firat со ссылкой на официальное заявление СДС. На их место придут сирийские пограничники.