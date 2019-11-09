Чубайс назвал граждан СССР лентяями и идиотами

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко высказался о жителях и руководстве СССР.

По его словам, вся жизнь в СССР была построена на клевете, о которой все знали и понимали, кроме «нескольких тысяч идиотов», приводит его слова РИА «Новости».

Он также отметил, что многие советские люди были лентяями и не хотели работать, надеясь, что за них все сделает «железная пила».

При это он подчеркнул, что виноватой считает «омерзительную» советскую власть.

«В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось», — заявил Чубайс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Анатолий Чубайс хочет, чтобы россияне сказали бизнесменам “спасибо” за сделанное для страны. По мнению бизнесмена, россияне инфантильны и не осознают, как много предприниматели сделали для страны за четверть века.