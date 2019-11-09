В Петербурге появились автобусы в цветах «Зенита»

В Петербурге появились автобусы в цветах «Зенита»
Зенитовцы стали их первыми пассажирами. Фото: Официальный твиттер ФК «Зенит»

Футболисты «Зенита» стали первыми пассажирами автобусов в клубных цветах, которые накануне появились на улицах Петербурга.

Футболисты вместе с главным тренером Сергеем Семаком и руководством клуба прокатились по Петербургу на автобусах в лазурных цветах «Зенита», сообщается на странице клуба в Twitter.

«Сегодня на улицах Петербурга появились городские автобусы в клубных цветах. Зенитовцы стали их первыми пассажирами», — говорится в сообщении.

Напомним, 8 ноября СПб ГКУ «Организатор перевозок» и СПб ГУП «Пассажиравтотранс» выпустили на дороги Петербурга два первых автобуса в фирменных цветах «Зенита».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что десять новых автобусов 16 октября вышли на маршруты №39 и №39Э. Они курсируют между аэропортом «Пулково» и станцией метро «Московская». Полностью обновить подвижной состав, обеспечивающий связь города и аэропорта, СПб ГУП «Пассажиравтотранс» планирует до конца ноября.

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