Министр просвещения заявила о нехватке молодых учителей

Глава Министерства просвещения России Ольга Васильева сообщила о нехватке молодых учителей. По ее словам, более трети учителей в российских школах являются пенсионерами или «предпенсионерами».

Как сообщает РИА Новости, в школах России лишь 5,9% учителей, возраст которых не выше 29 лет. Об этом Васильева рассказала во время пленарного заседания съезда учителей сельских школ.

Васильева рассказала, что на текущий день треть от всех российских учителей — люди достойного возраста. Сейчас в стране 23% человек, которые вышли на пенсию, а 19% у ней приближаются.

Министр также напомнила, что студентам педагогических вузов и колледжей по закону разрешено преподавать в школах, работая неполный рабочий день.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей.