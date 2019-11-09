Преподаватель СПбГУ дает признательные показания после обнаружения в его квартире обезглавленного тела

Доцент СПбГУ Олег Соколов дает признательные показания после обнаружения в его квартире обезглавленного женского тела. По предварительным данным, это его студентка-сожительница.

К настоящему моменту он рассказывает следователям, что накануне серьезно поссорился с девушкой. Однако просто скандалом все не обошлось, в состоянии аффекта он убил свою молодую возлюбленную. Когда пришел в себя, решил избавиться от улик.

В квартире профессора продолжается обыск. Как сообщает 78.ru, вход в подъезд закрыт, стражи порядка никого не пускают.

В пресс-службе университета сказано, что в учебном заведении все шокированы новостью. Сотрудники также выразили соболезнование родным и близким погибшей

Кандидат исторических наук Олег Соколов является членом Российского военно-исторического общества. В одном из университетов города он стал известен благодаря нездоровому поведению. Это подтверждают многочисленные ролики с его участием, выложенные на YouTube. Так, один из студентов, задавший преподавателю непростой вопрос, был силой выгнан из аудитории.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что утром прохожие помогли преподавателю выбраться из реки Мойки. Награжденный орденом Почетного легиона пытался утопить портфель с необычным содержимым. В нем обнаружили женские руки.