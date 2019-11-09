Преподаватель вуза попытался утопить пакет с человеческими останками в Мойке

Преподаватель вуза попытался утопить пакет с человеческими останками в Мойке
Предварительная версия следствия – убийство. Фото: Pixabay

В Петербурге задержали 63-летнего преподавателя одного из местных вузов. Его заметили на набережной Мойки, где он попытался утопить пакет с двумя отрубленными руками и пистолетом.

Мужчина был задержан во время попытки утопить пакет. Поскольку у него не получалось сделать это с берега, он залез в воду. Очевидцы бросились его доставать из воды, а когда достали — обнаружили при нем пакет с отрубленными руками, принадлежащими женщине. Также внутри пакета находился травматический пистолет. Преподавателя задержали на месте, сообщает СУ СК РФ по Петербургу.

Следственный комитет России по Петербургу возбудил уголовное дело по статье уголовного кодекса «Убийство». Ведется расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина, сделавший селфи с трупом девушки, получил 16 лет за убийство.

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Преподаватель вуза попытался утопить пакет с человеческими останками в Мойке
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