Уголовное дело в отношении профессора СПбГУ: стала известна личность расчлененной девушки

В Петербурге продолжается расследование уголовного дела в отношении преподавателя, подозреваемого в убийстве молодой возлюбленной. Обезглавленное тело было обнаружено в его квартире.

Уголовное дело возбудили по факту убийства. Согласно материалам дела, сегодня утром, 9 ноября, на набережной реки Мойки из воды вытащили 63-летнего мужчину. При нем был рюкзак, внутри которого лежали 2 отчлененные женские руки и травматический пистолет.

Как сообщили в Главном следственном управлении РФ по городу, мужчину задержали в качестве подозреваемого. Стоит вопрос об его аресте и предъявлении обвинения. В настоящее время правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства.

Как сообщили «Невские Новости», жертвой преподавателя СПбГУ стала его бывшая студентка. Расчлененное тело 24-летней девушки обнаружили во время обыска. Она вместе с историком работала над научными публикациями о Наполеоне.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что преподаватель одного из вузов Петербурга дал признательные показания. Выяснилось, что трагический инцидент произошел в результате ссоры, возникшей с молодой возлюбленной. Преподаватель признался, что он пошел на страшный шаг в состоянии аффекта. А после осознания решил избавиться от улик.

Историк прославился в стенах ВУЗа благодаря нездоровому поведению. В Сети есть множество роликов с участием профессора.