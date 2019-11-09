Путин призвал поддержать стартапы и растить специалистов по ИИ

Путин призвал поддержать стартапы и растить специалистов по ИИ
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

В России нужно создать максимальную свободу для тех, кто запускает в стране стартапы и выводит на рынок прорывные продукты в области искусственного интеллекта. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин.

По его словам, в стране для творчества должны быть созданы лучшие условия, дружественное пространство. В ходе конференции Artificial Intelligence Journey президент отметил, что люди, работающие в этой области, должны знать, что они нужны стране, что их поддержат.

Путин подчеркнул, что для достижения поставленных целей предстоит выстроить эффективный механизм венчурного финансирования проектов. Важно снять барьеры в технологическом регулировании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что на магистратуре может увеличиться количество бюджетных мест. Такое пожелание высказал президент РФ.

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