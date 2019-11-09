Певица Михальчук заявила о грубости Шульгина

Она заявила, что именно это стало причиной расставания с продюсером.

Певица Юлия Михальчук рассказала, почему рассталась продюсером Александром Шульгиным. Она приняла участие в телепрограмме Бориса Корчевникова, в рамках которой рассказала о рукоприкладстве возлюбленного. Девушка заверила, что разочаровалась в Шульгине во время отдыха в Египте. Он требовал, чтобы певица плавала с маской, а когда она отказалась и заплакала, продюсер схватил ее за лицо.

«Это стало точкой в наших отношениях»,

— заявила Михальчик.

Она отметила, что готова идти на компромиссы в работе, но в любви – нет. Михальчук убеждена, что ни один мужчина не должен вести себя так грубо. Теперь бывшие возлюбленные общаются только по работе.

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