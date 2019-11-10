Губернатор Петербурга посетил школу «СКА-Стрельна-2017»

Александр Беглов оставил на память хоккеистам шайбу с автографом. Фото: pixabay.com

Александр Беглов оставил на память хоккеистам шайбу с автографом. Фото: pixabay.com

Александр Беглов ознакомился с комплексом «Стрельна Арена».

В данном месте тренируются хоккеисты школы «СКА—Стрельна—2017». На катке ледовой арены проводят тренировки по хоккею, фигурному катанию, а также соревнования.

Губернатор побывал на матче Первенства Санкт—Петербурга среди третьих детских команд 2009 г.р. между «Олимпийскими Надеждами» и хозяевами льда.

Юные хоккеисты подарили губернатору именную футболку клуба. В подарок Александр Беглов оставил свой автограф на шайбе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что стадион петербургского «Зенита» может стать местом проведения двух хоккейных матчей в декабре этого года.