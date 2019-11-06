В декабре «Газпром Арена» может принять два хоккейных матча

В декабре прошлого года на стадионе также прошли две хоккейные встречи, между Россией и Финляндией и СКА и ЦСКА. Фото: Baltphoto

В декабре прошлого года на стадионе также прошли две хоккейные встречи, между Россией и Финляндией и СКА и ЦСКА. Фото: Baltphoto

Домашний стадион петербургского «Зенита» может стать местом проведения двух хоккейных матчей в декабре этого года.

На «Газпром Арене», предположительно, состоится матч хоккейного Евротура 2019 года, в котором сразятся сборные России и Финляндии. Также, стадион сине-бело-голубых может принять игру регулярного матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между СКА и ЦСКА, сообщает агентство РИА Новости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербургская хоккейная команда СКА совершила обмен с казанским клубом «Ак Барс». В обмен на защитника Игоря Ожиганова команда Татарстана получит Романа Рукавишникова и Виктора Тихонова. Кроме того, ожидается, что в состав СКА вернется Денис Александров. На данный момент спортсмен выступает защитником в «Сочи».