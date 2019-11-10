На матче «Зенита» и «Арсенала» в Туле ждут аншлаг

На матче &#171;Зенита&#187; и &#171;Арсенала&#187; в Туле ждут аншлаг
"Зенит" и "Арсенал" встретятся в Туле. Фото: ФК "Зенит"

Петербургский «Зенит» 10 ноября сыграет с тульским «Арсеналом». Матч пройдет в Туле в рамках 16-го тура РПЛ.

Команды встретятся на стадионе «Арсенал». Стартовый свисток будет дан в 14:00 по московскому времени.

Точное количество зрителей пока не названо. Однако на матче ожидается аншлаг. Ажиотаж среди тульских болельщиков вызвал приезд «зенитовца» Артема Дзюбы.

«К нам приезжает лидер РПЛ с любимым нами Артемом Дзюбой», — отмечается на сайте тульского клуба.

Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовом. Помогать ему будут ростовчанин Роман Усачев и москвич Валентин Мурашов. Составы команд на матч пока не оглашены.

После 15 матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, в активе сине-бело-голубых 33 очка. «Арсенал» расположился на 7 месте, набрав 19 баллов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» и ЦСКА сыграли в ничью в 15 туре РПЛ.

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На матче «Зенита» и «Арсенала» в Туле ждут аншлаг
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