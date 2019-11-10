Доцента СПбГУ лишили членства в институте Лиона после убийства девушки

Доцента СПбГУ лишили членства в институте Лиона после убийства девушки
Доцента СПбГУ подозревают в убийстве. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Институт социологических, экономических и политических наук (ISSEP) во французском Лионе лишил должности доцента СПбГУ Олега Соколова. Его подозревают в убийстве 24-летней девушки.

Исключить российского доцента из научного совета института решено после публикаций в СМИ, сообщает пресс-служба ISSEP.

«Мы с ужасом узнали из прессы, что Олега Соколова подозревают в жестком преступлении», — отмечается в коммюнике института.

Представители ISSEP также выразили соболезнования семье погибшей девушки.

Напомним, 53-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. Мужчину, по версии следствия, задержали на набережной реки Мойки при попытке утопить женские руки. Он упал в воду и был госпитализирован с переохлаждением.

Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила. Убитой оказалась бывшая студентка, с которой мужчина, по слухам, состоял в отношениях.

доцент институт лион новости спб убийство
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Оператор «Северного потока-2» прокомментировал решение антимонопольщиков Польши
В результате ДТП на Кантемировской пострадал человек
Доцента СПбГУ лишили членства в институте Лиона после убийства девушки
ДТП с грузовиком на Будапешсткой
На матче «Зенита» и «Арсенала» в Туле ждут аншлаг
Контроль за уборкой дорог и дворов Гатчины усилят после критики Нещадим
Ученые обнаружили токсичные вещества в домашней пыли
Водитель BMW сбежал после травматичного для Ford ДТП на КАД