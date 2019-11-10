Доцента СПбГУ лишили членства в институте Лиона после убийства девушки

Институт социологических, экономических и политических наук (ISSEP) во французском Лионе лишил должности доцента СПбГУ Олега Соколова. Его подозревают в убийстве 24-летней девушки.

Исключить российского доцента из научного совета института решено после публикаций в СМИ, сообщает пресс-служба ISSEP.

«Мы с ужасом узнали из прессы, что Олега Соколова подозревают в жестком преступлении», — отмечается в коммюнике института.

Представители ISSEP также выразили соболезнования семье погибшей девушки.

Напомним, 53-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. Мужчину, по версии следствия, задержали на набережной реки Мойки при попытке утопить женские руки. Он упал в воду и был госпитализирован с переохлаждением.

Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила. Убитой оказалась бывшая студентка, с которой мужчина, по слухам, состоял в отношениях.