на КАД был перекрыт проезд

на КАД был перекрыт проезд
Ночью перекрыли проезд из Шушар. Фото:vk.com/spb_today

Пользователи социальных сетей сообщили о том, что проезд на КАД был перекрыт на дороге из Шушар ночью 10 ноября.

«Похоже, прямо на дорогу, на КАД из Шушар не заехать, всё перекрыли», — сообщили в записи о происшествии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По сообщениям очевидцев, движение перекрыли изза падения стойки линии электропередач.

В сети также рассказали, что о перекрытии проезда сообщали заранее в СМИ.

Напоминаем, ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вечером 7 ноября на наружной стороне КАД закрыли тоннель из-за аварии.

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