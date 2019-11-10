на КАД был перекрыт проезд

Пользователи социальных сетей сообщили о том, что проезд на КАД был перекрыт на дороге из Шушар ночью 10 ноября.

«Похоже, прямо на дорогу, на КАД из Шушар не заехать, всё перекрыли», — сообщили в записи о происшествии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По сообщениям очевидцев, движение перекрыли из—за падения стойки линии электропередач.

В сети также рассказали, что о перекрытии проезда сообщали заранее в СМИ.

Напоминаем, ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вечером 7 ноября на наружной стороне КАД закрыли тоннель из-за аварии.