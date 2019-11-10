Две иномарки «встретились» на перекрестке Народного Ополчения

На перекрестке Ленинского проспекта и Народного Ополчения случилось ДТП. «Четверка» и «Ниссан» столкнулись капотами.

«Красавцы. Аккуратно встали, особо не мешают. Учитесь, а то раскорячатся на четыре полосы, нормальному человеку проехать негде», — пошутили над ситуацией пользователи в комментариях под записью в паблике «ДТП и ЧП Санкт—Петербург».

На фотографиях с места аварии заметно, что у обоих машин сильно повредился корпус.

Информация о наличии пострадавших неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в результате ДТП на Кантемировской пострадал человек