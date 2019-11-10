Власти хотят ограничить количество звонков от коллекторов

Звонки от автоматизированных систем также планируют считать взаимодействием с должниками.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем сообщает РБК, ссылаясь на Министерство юстиции. Сейчас ведомство работает над проектом, который позволит ограничить количество звонков от коллекторов. Так, например, должник сможет выбрать время, в которое он готов разговаривать. Авторы инициативы отмечают, что человеку смогут звонить максимум один раз в сутки. Пока что подробностей не разглашается, так как работа не завершена. Министерство ведет переговоры с представителями бизнеса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургская компания подозревает коллекторов в поддельных долговых документах. ООО «Бекар-эксплуатация», управляющую Курским вокзалом, уведомили о долге в 1,2 миллиарда рублей. Иск к компании предъявили коллекторы.