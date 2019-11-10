10 ноября объявили самым теплым в Петербурге

Вслед за самой холодной ночью в городе наступил теплейший день в истории.

Новостью поделился синоптик центра «Фобос» Михаил Леус. Он заверил, что не было ни одного 10 ноября теплее, чем в текущем году. По крайней мере, за всю историю наблюдений. В это воскресенье воздух к трем часам дня успел прогреться до 9,6 градусов. Это на 0,1 градус больше, чем 80 лет назад. Результата лучше синоптик не припомнит.

Чуть позже в Санкт-Петербурге пошел дождь, а столбик термометра остановился на отметке в плюс 10 градусов. А ведь всего два дня назад эксперты говорили о самой холодной ночи осени.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ночь с 6 на 8 ноября в Петербурге стала самой холодной за осень. По словам синоптика, в городе воздух остыл до -4,1 градусов, а в Ленинградской области температура достигла -12.