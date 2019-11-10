Разин о Заворотнюк: «Страшные прогнозы не сбываются»

О том, что Заворотнюк тяжело больна начали догадываться в конце августа. Фото: Instagram

О том, что Заворотнюк тяжело больна начали догадываться в конце августа. Фото: Instagram

Продюсер «Ласкового мая» прокомментировал состояние актрисы.

Об этом стало известно сегодня, 10 ноября. Обо всем продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он писал, что самые страшные прогнозы не сбываются – Анастасии Заворотнюк становится лучше. По предварительным данным, она идет на поправку, хотя до этого врачи якобы говорили, что актрисе осталось жить пару дней. Разин также отметил, что больше не имеет источника в больнице, где лечится звезда.

Продюсер надеется, что совсем скоро Заворотнюк вернется на сцену и продолжит радовать любимых поклонников.

Напоминаем, что о болезни актрисы сообщали еще в августе текущего года, но информацию опровергали. Уже несколько месяцев Заворотнюк не появляется на людях, а ее семья не комментирует происходящее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Instagram Заворотнюк появилось новое фото с Петром Чернышевым.