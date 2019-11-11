Сотовая связь в России может подорожать в 2020 году

Сотовая связь в России может подорожать в 2020 году
На рост цен пожаловались более 70% опрошенных. Фото: pixabay

Аналитики считают, что в следующем году жители России столкнутся с резким ростом цен на мобильную связь.

Как сообщают «Известия», в следующем году цену на сотовую связь в России в лучшем случае могут подняться на 10%, а в худшем — на 25%. Однако, эксперты отмечают, что эти показатели остаются предварительным прогнозом, а точный можно будет установить в конце месяца.

Согласно данным опроса граждан, рост стоимости связи уже начал заметно ощущаться. На рост цен пожаловались более 70% опрошенных.

Кроме того, согласно статистике, 10% населения в этом году остались недовольны своим мобильным оператором и перешли на услуги другого.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Мегафон» намерен продать все вышки сотовой связи. По предварительной информации, стоимость актива превышает 85 млрд рублей.

рост цен сотовая связь
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Сотовая связь в России может подорожать в 2020 году
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