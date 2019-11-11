Россия оказалась в десятке самых «пьющих» стран мира

Эксперты создали рейтинг стран по потреблению алкоголя на душу населения. Так, первое место досталось Литве, житель которой пьет в среднем 12,3 л алкоголя ежегодно.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на рейтинг Организации экономического сотрудничества и развития, Россия оказась на седьмой строчке списка с показателем 11,1 л. При этом, эксперты отмечают, что употребление алкоголя в стране значительно снизилось с 2007 года.

В первую пятерку вошли Австрия (11,8 л), Франция и Чехия (11,6 л), а также Люксембург (11,3 л). В десятку также попали Латвия, Ирландия, Венгрия, Германия, Португалия и Польша. Тут показатель составил от 10,6 до 11,2 л.

Меньше всего пьют жители Индонезии (0,3 л), Турции( 1,4 л), Израиля (2,6 л), Индии (3 л) и Коста-Рики (3,8 л).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что названы российские регионы, недовольные своими губернаторами и президентом.