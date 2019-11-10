Названы регионы России, недовольные своими губернаторами и президентом

Больше всего возмущений можно услышать от жителей Хабаровского края и Архангельской области.

Об этом стало известно 10 ноября. Обо всем сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники. Кремль решил проверить, как регионы относятся к местным властям и президенту России Владимиру Путину. Выяснилось, что Хабаровский край и Архангельская область недовольны правителями. Зато в Крыму, Чечне, Брянской и Липецкой областях все куда лучше – они занимаются первые места по доверию к главам регионов и страны.

Скорее всего, россияне не любят главу Архангельской области из-за ситуации с полигоном «Шиес». Людям хочется диалога с политиками. Губернатор Игорь Орлов именно поэтому занял 85 место.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Украине начал падать рейтинг Владимира Зеленского. Украинцы начали менять свое отношение к президенту страны Владимиру Зеленскому в негативную сторону. За месяц их положительное отношение снизилось на 7%.