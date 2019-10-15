На Украине начал падать рейтинг Владимира Зеленского

Украинцы начали менять свое отношение к президенту страны Владимиру Зеленскому в негативную сторону. За месяц их положительное отношение снизилось на 7%.

В октябре, по сравнению с прошлым месяцем, снизилось число людей, положительной относящихся к первым лицам государства. Так, рейтинг президента Зеленского упал с 73% до 66%, премьер-министра Алексея Гончарука — с 17% до 10% и спикера парламента Дмитрия Разумкова — с 33% до 27%, сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Как показал опрос, 64% опрошенных одобряют действия и заявления президента в сентябре и октябре, 22% — не одобряют. Действия правительства в тот же период одобряют 51% опрошенных, 27% — не одобряют. И действия Верховной рады одобряют 53% респондентов и 30% не одобряют.

Опрос проводился на всей территории страны за исключением территорий Донбасса. В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Путин заявил, что у Зеленского не хватило политической воли для разведения сил в Донбассе.