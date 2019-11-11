«Почта России» сокращает контрольные сроки доставки посылок

Посылки по «Почте России» начнут приходить быстрее с середины ноября. Контрольные сроки доставки будут сокращены по 7,8 тыс. направлениям.

Как сообщают «Ведомости», ссылаясь на представителя «Почты России», сокращение контрольных сроков доставки ожидается в стране с 15 ноября. Последнее такое происходило три года назад.

Большинство жителей страны смогут получить свои посылки не более чем через восемь дней после отправления. Время посылки в пути должно составить не более двух суток. Доставка посылок из крупных городов-миллионников в города, где проживает не менее 100 тыс. человек, и обратно, займет 2-3 дня.

Такие изменения связаны с инвестициями инфраструктуру, а также пересмотром схемы маршрутов и сокращением сроков сортировки посылок.

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