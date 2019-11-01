В Петербурге ожидается рост зарплат у почтальонов на 21%

В Петербурге ожидается рост зарплат у почтальонов на 21%
Всего программа коснется 224 тыс. сотрудников Почты России. Фото: pixabay

Зарплата у более чем 8 тыс. сотрудников Почты России в Петербурге и Ленобласти вырастет в среднем на 21%, сообщили в Почте России.

Программа по повышению оплаты труда сотрудников основного производства была запущена в мае 2019 года. Тогда зарплаты подняли почти 50 тыс. сотрудниками в ряде российских регионов. В обозримом будущем Почта России направит 11,5 млрд рублей на увеличение зарплат.

Всего программа коснется 224 тыс. сотрудников. Она должна завершиться осенью следующего года.

Зарплату также повысят операторам и почтальонам в Москве, Московской области, Пензенской и Оренбургской областях, Чукотском АО и других регионах РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Силуанов обещал рост зарплат бюджетников в 2020 году.

зарплата ленобласть петербург почта россии
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Заводском легковушка столкнулась с автобусом
В Киришах мужчина ограбил женщину на улице Романтиков
Экс-диспетчер «Теплосети» по неосторожности повлек смерть двух людей
В Петербурге возобновили движение по улицам Ленина и Профессора Попова
Стала известна стоимость ВСМ Петербург — Гамбург
В Петербурге ожидается рост зарплат у почтальонов на 21%
В Петербурге подскочили продажи зимней резины
Пограничники рассказали, как лучше добраться в Финляндию в ноябрьские праздники