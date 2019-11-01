В Петербурге ожидается рост зарплат у почтальонов на 21%

Зарплата у более чем 8 тыс. сотрудников Почты России в Петербурге и Ленобласти вырастет в среднем на 21%, сообщили в Почте России.

Программа по повышению оплаты труда сотрудников основного производства была запущена в мае 2019 года. Тогда зарплаты подняли почти 50 тыс. сотрудниками в ряде российских регионов. В обозримом будущем Почта России направит 11,5 млрд рублей на увеличение зарплат.

Всего программа коснется 224 тыс. сотрудников. Она должна завершиться осенью следующего года.

Зарплату также повысят операторам и почтальонам в Москве, Московской области, Пензенской и Оренбургской областях, Чукотском АО и других регионах РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Силуанов обещал рост зарплат бюджетников в 2020 году.