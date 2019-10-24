Силуанов обещал рост зарплат бюджетников в 2020 году

Он отметил, что правительство постаралось составить бюджет так, чтобы инфляция не съедала выплаты.

Об этом стало известно сегодня, 24 октября. Обо всем рассказал министр финансов Антон Силуанов в эфире Первого канала. Он рассказал, что в 2020 году зарплаты бюджетников увеличатся на 5,4%. Силуанов также думает, что рост инфляции будет на уровне от трех до четырех процентов.

«Бюджет составлен таким образом, чтобы инфляционный налог не съедал заработную плату, пенсию, наши сбережения»,

— поделился министр финансов.

Он отметил, что с каждым годом зарплаты становятся выше – за последние шесть лет произошел резкий скачок роста. Владимир Путин считает, что прежде всего получать большие деньги должны учителя, медики и социальные работники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге платят высокую зарплату, но порой не вовремя. Более трети петербуржцев платят зарплату не вовремя и почти пятой части – в конверте. Серые зарплаты в основном принято платить в торговле и общепите считают аналитики.