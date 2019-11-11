Пьяный мужчина устроил стрельбу на Школьной

В Приморском районе Петербурга задержали 40-летнего мужчину. Он устроил стрельбу на Школьной улице.

В полицию 10 ноября поступило сообщение о том, что неизвестные стреляют в воздух на Школьной. В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Им оказался 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В момент задержания он шел по улице с охолощенным оружием в руках. Стрелял мужчина холостыми патронами. Никто от его действий не пострадал.

В отношении задержанного составлен административный протокол по статье «стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестный устроил стрельбу из газового пистолета в клубе на Лиговском проспекте. По подозрению задержан 22-летний участник неонацистской группы.