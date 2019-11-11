Две столкнувшиеся фуры заблокировали трассу в Бокситогорском районе

В аварии никто не пострадал. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В аварии никто не пострадал. Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

В Бокситогорском районе Ленинградской области произошло дорожное происшествие с участием двух большегрузов. Авария затормозила движение по автодороге.

Накануне вечером, 10 ноября, на трассе «Вологда — Новая Ладога» произошло столкновение двух фур. Все произошло около шести часов вечера. Как сообщает портал 78.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах, попавшие в аварию большегрузы частично заблокировали движение по дороге — одна из фур вылетела на встречную полосу.

В результате аварии никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель вылетел на дорогу в ДТП с погрузчиком на ЗСД.