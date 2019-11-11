Зрители выбрали популярный фильм года

В Соединенных Штатах огласили результаты премии People’s Choice Awards, победители которой выбираются по итогам зрительского голосования.

Как сообщает издание THR, американскую премию People’s Choice Awards в категории «лучший фильм года» получил супергеройский фильм «Мстители: финал».

Сыгравший главную роль во «Мстителях» Роберт Дауни-младший признан лучшим киноактером года. А лучшей актрисой назвали Зендею, исполнительницу главной роли в новой части «Человека-паука».

Лучшим семейным фильмом зрители признали «Алладина» с Уиллом Смитом в главной роли. Сериал «Очень странные дела» получил сразу две премии в категориях «Лучший сериал» и «Лучший драматический сериал». Лучшим комедийным шоу признали «Теорию большого взрыва».

Тома Холланда из «Человек-паук: Вдали от дома» признали лучшей звездой экшн-фильма, а Бейонсе стала звездой анимационного кино («Король Лев»).

Коул Спроус, снявшийся в «Ривердейле» стал лучшим актером сериала», а лучшей актрисой назвали Милли Бобби Браун из сериала «Очень странные дела».

Награду Icon Award получила Дженнифер Энистон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фильм «Дылда» признан победителем Женевского кинофестиваля.