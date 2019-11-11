Зрители выбрали популярный фильм года

Зрители выбрали популярный фильм года
Кадр из фильма "Мстители: финал"

В Соединенных Штатах огласили результаты премии People’s Choice Awards, победители которой выбираются по итогам зрительского голосования.

Как сообщает издание THR, американскую премию People’s Choice Awards в категории «лучший фильм года» получил супергеройский фильм «Мстители: финал».

Сыгравший главную роль во «Мстителях» Роберт Дауни-младший признан лучшим киноактером года. А лучшей актрисой назвали Зендею, исполнительницу главной роли в новой части «Человека-паука».

Лучшим семейным фильмом зрители признали «Алладина» с Уиллом Смитом в главной роли. Сериал «Очень странные дела» получил сразу две премии в категориях «Лучший сериал» и «Лучший драматический сериал». Лучшим комедийным шоу признали «Теорию большого взрыва».

Тома Холланда из «Человек-паук: Вдали от дома» признали лучшей звездой экшн-фильма, а Бейонсе стала звездой анимационного кино («Король Лев»).

Коул Спроус, снявшийся в «Ривердейле» стал лучшим актером сериала», а лучшей актрисой назвали Милли Бобби Браун из сериала «Очень странные дела».

Награду Icon Award получила Дженнифер Энистон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фильм «Дылда» признан победителем Женевского кинофестиваля.

People's Choice Awards кинопремия США
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