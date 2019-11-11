Экс-начальник Фонда имущества в Петербурге получил семь лет за взятку

Бывший заместитель главы «Фонда имущества Санкт-Петербурга» Илья Жинкин и его коллеги Александр Иванов и Сергей Солопов обвиняются в получении взяток в крупном размере.

Жинкин потребовал 800 тысяч рублей от компании «Технология» и 725 тысяч от организации «Люкс-Сервис» за проведение сделки по купле-продаже здания на 1-й Советской улице. Деньги замглавы Фонда имущества получил через посредника, которым выступил Александр Иванов.

При этом Иванов также воспользовался чужими руками: его посредником стал Сергей Солопов. Требуемая сумма увеличилась до 1 750 000 рублей. Злоумышленников задержали при передаче денег.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Солопов получил пять лет условно и штраф размеров 1 750 000 рублей, Иванова приговорили к 4 годам 8 месяцам лишения свободы условно, а также выплате аналогичного штрафа. Жинкин приговорен к семи годам условного срока и штрафу в 3,5 миллиона рублей.

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