Экс-начальник Фонда имущества в Петербурге получил семь лет за взятку

Экс-начальник Фонда имущества в Петербурге получил семь лет за взятку
Все фигуранты дела признали свою вину. Фото: pixabay.com

Бывший заместитель главы «Фонда имущества Санкт-Петербурга» Илья Жинкин и его коллеги Александр Иванов и Сергей Солопов обвиняются в получении взяток в крупном размере.

Жинкин потребовал 800 тысяч рублей от компании «Технология» и 725 тысяч от организации «Люкс-Сервис» за проведение сделки по купле-продаже здания на 1-й Советской улице. Деньги замглавы Фонда имущества получил через посредника, которым выступил Александр Иванов.

При этом Иванов также воспользовался чужими руками: его посредником стал Сергей Солопов. Требуемая сумма увеличилась до 1 750 000 рублей. Злоумышленников задержали при передаче денег.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Солопов получил пять лет условно и штраф размеров 1 750 000 рублей, Иванова приговорили к 4 годам 8 месяцам лишения свободы условно, а также выплате аналогичного штрафа. Жинкин приговорен к семи годам условного срока и штрафу в 3,5 миллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что защита доцента СПбГУ Соколова, жестоко убившего свою студентку, попытается добиться смягчения приговора.

взятки санкт-петербург условный срок фонд имущества
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржца, опьяненного неопределенным веществом, посадили под стражу за ...
на Невском иномарка врезалась в столб
Олег Соколов доставлен в Октябрьский районный суд Петербурга
В Петербурге скончалась актриса Ольга Завьялова
Власти Петербурга выделили три участка под храмы
Ученые выяснили, что плохой сон способствует появлению тревожности
Тело убитой аспирантки СПбГУ обнаружили в Екатерингофке
В Горелово таксист изнасиловал и ограбил колясочницу