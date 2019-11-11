Адвокаты доцента СПбГУ Соколова попытаются снизить ему срок

Адвокаты доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который уже признал свою вину в убийстве студентки Анастасии Ещенко, попытаются снизить срок наказания клиента, переквалифицировав статью на более мягкую.

Как сообщает «Фонтанка», защита историка Соколова предпримет попытку заменить вменяемую ему статью «Убийство» на статью «Убийство в состоянии аффекта», которая предусматривает заключение сроком до трех лет.

Для этого адвокатам придется убедить следствие в том, что Соколов застрелил девушку, находясь в состоянии сильного душевного волнения. Защите придется выставить Ещенко в качестве женщины, которая изводила доцента ревностью.

При этом адвокаты не намерены говорить о его невменяемости, поскольку это может привести к потере его ученой квалификации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что доцент Соколов признался в убийстве студентки.