Финляндия меньше всех стран пострадала от антироссийских санкций

Финляндия менее других стран пострадала от экономических санкций, которые были введены Евросоюзом в отношении России.

Как сообщает служба новостей Yle, ссылаясь на данные Исследовательского института деловой жизни Etla, товаров, на которые распространяются санкции, было в финском экспорте меньше, чем у других стран, еще до введения антироссийских санкций. Это значит, что и ущерба для экономики было меньше.

Санкции в отношении России негативно отразились на экономике таких стран, как США, Франция, Австралия и Латвия.

Издание отмечает, что в период с 2001 по 2017 годы Финляндия являлась девятым по величине экспортером санкционной продукции в Россию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ряд европейских стран продлили санкции против России.