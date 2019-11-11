К 2022 году в Санкт-Петербурге появится сеть 5G

К 2022 году в Санкт-Петербурге появится сеть 5G
Технология 5G увеличивает скорость мобильного интернета до 1-2 Гбит/с. На данный момент 5G активно развивается в Швейцарии и некоторых штатах США. Фото: pixabay.com

Диапазон 5G в ближайшее время сертифицируют в ходе Всемирной конференции радиосвязи, после чего связь нового уровня появится в Петербурге.

Об инновационных планах рассказал Дмитрий Песков, представитель президента РФ Владимира Путина по вопросам цифрового и технологического развития. Несколько недель назад, в конце октября 2019 года, компании сотовой связи «МТС» и «Мегафон» получили разрешение разработать опытную зону для тестирования связи 5G на территории города на Неве. На сегодняшний день ведутся переговоры о предоставлении организациям необходимых частот, которые принадлежат спецслужбам.

Однако представители «МТС» и «Мегафона» не видят острой необходимости в запуске связи пятого поколения, поскольку технология является дорогостоящей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в следующем году в Петербурге может подорожать сотовая связь.

5G мобильная связь санкт-петербург
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